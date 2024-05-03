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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد محمد فريد خميس بالعاشر من رمضان

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد محمد فريد خميس بمنطقة البنوك بمدينة العاشر من رمضان والمُقام بالجهود الذاتية على مساحة إجمالية 12 الف متر ويضم صحن المسجد علي مساحه 1600 م وبه مصلي للرجال يتسع لــ 1350 رجل ومصلي للنساء يتسع لــ 300 سيدة بخلاف الساحات المغلقة والمكشوفة والتي تتسع لــ 3300 مصلي وبه عدد 2 مئذنه بارتفاع 26 متر لكل منهما بجانب قبة رئيسية بارتفاع 21 متر و 4 قباب ثانوية بارتفاع 15 متر و 5 قباب اخري بارتفاع 12 متر ، وذلك بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه لإستقبال المصلين من أبناء المدينة .

أوضح وزير الأوقاف أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية مؤكدا استمرار الوزارة في تجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال للحفاظ على النسيج المجتمعي .

وأشار وزير الأوقاف الي أنه خلال العشر سنوات الماضية وتحت رعايه كريمه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم افتتاح ما يزيد على 11 ألف مسجد بجانب تطوير وفرش المساجد وتهيئتها للراكعين والساجدين عبادة وتلاوة ليذكر فيها اسم الله أناء الليل وأطراف النهار .

من جانبه أكد محافظ الشرقية أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله، وتسهم في نشر الفكر الاسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الاسلام السمحة.

كما قام وزير الأوقاف ومحافظا الشرقية وجنوب سيناء ومرافقوهم بأداء صلاة الجمعه وسط جموع المصلين من أبناء المدينة حيث القي خطبة الجمعة الدكتور محمد حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية أكد فيها أن للعمل في الإسلام مكانة عالية ومنزلة رفيعة، به يُنال الأجر والثواب، وهو عبادة عظيمة لله، وامتثال لأمره عن طريقه تقوم الحياة وتعمر الديار وتزدهر الأوطان ويحدث الاستقرار.

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قدم المحافظ التهنئة للجميع بمناسبة افتتاح المسجد ، مشيداً بدور وجهود المواطنين من أبناء محافظة الشرقية ، في المشاركة المجتمعية ، لإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في جميع أرجاء المحافظة إلى جانب دور مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن .

شارك في الإفتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد سعفان وزير العمل السابق والمستشار العسكري للمحافظة والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان وايمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان وياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون والدكتورة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس وأشرف الدوكار رئيس الاتحاد العام لعمال الشرقية واللواء صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأبناء المدينة.

استقبال المصلين أداء الصلوات إقامة الشعائر الدينية الثواب الجهود الذاتية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيس

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