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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل مراهقة وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في حفل منزلي بكاليفورنيا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مصرعها وأصيب 5 أشخاص آخرون جراء إطلاق نار في حفل منزلي في ساعة مبكرة من أمس السبت، بالقرب من حرم جامعي في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال قائد الشرطة بيلي أولدريدج، إن رجال الشرطة استجابوا في حوالي الساعة 3:30 صباحًا لتقارير عن إطلاق نار بمبنى سكني في شيكو.

وأضاف أن الضباط عثروا على 6 أشخاص مصابين حيث تم نقلهم إلى المستشفى، فيما لقت الفتاة مصرعها هناك.

وتابع أن الشرطة اكتشفت أن شجارًا وقع في الحفلة، وطلب من المشتبه به المغادرة قبل وصول الشرطة، وعثرت الشرطة هناك على شخص يطابق وصف المشتبه بإطلاقه النار في الحادث السابق، وتم القبض عليه لحيازته مسدسًا واستخدامه بشكل متهور.

ووصف أولدريدج الحادث بأنه "منفرد" وليس هناك "تهديد مستمر" للنظام العام.

فتاة اطلاق نار حفل منزلي كاليفورنيا ولاية كاليفورنيا

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