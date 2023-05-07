عضو مجلس الشيوخ يكشف عن جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي.. فيديو

أكدت محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر منذ عام 2016، انتهجت نهج هام في الزراعة، مشيرا إلى أنه قبل 2016، كانت مصر تعتمد على الاستيراد.

وقال محمود القط، خلال لقاء له عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن الرئيس عبد الفتاح السسي، اهتم بالزراعات الإستراتيجية، وأيضا تم العمل على توفير الموارد المائية، لإصتصلاح أراضي زراعية جديدة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بعد عام 2011، كان هناك العديد من التعديات على الأراضي الزراعية، مما كان له تأثير كبير على الرقعة الزراعية.

جزء كبير من احتياجاتنا الغذائية

وأشار محمود القط إلى أنه مازلنا نستورد جزء كبير من احتياجاتنا الغذائية، ولكن لا بد من ذلك نؤمن احتياجاتنا الزراعية.