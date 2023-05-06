توريد 125 ألفا و586 طن قمح للشون والصوامع بالوادي الجديد حتى الآن

قال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة في الوادى الجديد، إن كميات القمح التي تم توريدها داخل وخارج صوامع المحافظة بلغت 125 ألف و586 طنا، بواقع توريد 17 ألفا و634 طنا بصوامع الخارجة، و28 ألفا و686 طنا بصوامع شرق العوينات، وتوريد 38 ألفا و774 طنا خارج المحافظة، و508 أطنان بشون البنك الزراعى، بجانب توريد 67 ألفا و699 طنا خارج المحافظة.

وأوضح أن المساحة المزروعة هذا الموسم بالمحافظة والتى بلغت 436 ألفا و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، والمساحات الأكبر في منطقة شرق العوينات بواقع 186277.6 فدان.

وأشار المرسي إلى المتابعة اليومية لتوريد كميات القمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة، وتسير إجراءات تسلم وتوريد المحصول من المزارعين والحصول على المستحقات المالية بشكل فورى وذلك من خلال اللجان المشكلة بالصوامع لتسلم محصول القمح، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص سنويًا على التوسع في المساحات المزروعة بالقمح بالإضافة إلى توفير عدد كبير من التقاوى الجيدة ذات الإنتاجية العالية بالحقول الإرشادية، بجانب المتابعة لحصاد القمح بالحقول الإرشادية وتقدير الإنتاجية.