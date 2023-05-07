نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2023| تفاصيل

أظهرت قراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأحد 7 مايو ٢٠٢٣، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، بقيادة نمو الأنشطة غير النفطية.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية” فقد قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية نقلا عن قراءة أولية إن الأنشطة غير النفطية نمت 5.8% في الربع الأول عنها قبل عام، في حين نمت الأنشطة النفطية 1.3%، وأضافت أن أنشطة الخدمات الحكومية نمت 4.9%.

وأظهر مسح شهري الأسبوع الفائت، أن نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية تسارع بشكل حاد في أبريل ٢٠٢٣، مدعوما بزيادة الأعمال الجديدة التي تستفيد من الطلب المحلي في المقام الأول.

كما تباطأ معدل التضخم في السعودية إلى 2.7% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي متراجعًا من 3% المسجلة في فبراير و3.4% في يناير من العام الجاري.

وعلى صعيد منفصل، ينطلق بمنطقة تبوك اليوم مهرجان العسل والمنتجات الزراعية، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك, بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، وأكثر من 24 مزارعًا ونحالًا, ويستمر لمدة خمسة أيام .



وأوضح مدير الفرع بالإنابة الدكتور أنور السالمي أن المهرجان سيتضمن العديد من الأجنحة والمعارض وركنًا إرشاديًا وتوعويًا مصاحبًا لفعاليات المهرجان طوال أيام إقامته ، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح النحالين ومحاضرات توعوية عن الخدمات الزراعية الذي يقدمها الفرع, مبينا أن هدف المهرجان فتح قنوات تسويقية للمزارعين والنحالين لتسويق إنتاجهم في المنطقة والمناطق الأخرى.



وثمن الدعم غير المحدود من قبل أمير منطقة تبوك للمزارعين واهتمامه الدائم بالمزارعين والنحالين وكذلك توجيهات ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه ودعمهما واهتمامهما بفتح نوافذ تسويقية للمزارعين لتسويق منتجاتهم، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومساعدتهم في حلها وتجاوزها.