الدوري الإنجليزي.. آرسنال يواجه نيوكاسل اليوم تحت شعار «لا بديل عن الفوز»

يحل فريق آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق آرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، لتقليص الفارق “مؤقتا” مع مانشستر سيتي مُتصدر الترتيب إلى نقطتين، والحفاظ على فرصه الضعيفة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

كان آرسنال قد فاز على تشيلسي بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية من البريميرليج.

وخاض آرسنال 34 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 24 لقاء، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر 4 مواجهات.

على الجانب الآخر، يتسلح نيوكاسل بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط الجانرز، وقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يُذكر أن لقاء الدور الأول بين آرسنال ونيوكاسل انتهى بالتعادل السلبي.

ويحتل آرسنال وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب برصيد 82 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.