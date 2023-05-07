الشاعر روماني صبحي: أهتم بكتابات صلاح جاهين.. وقمت بإصدار 3 مؤلفات |فيديو

أكد الكاتب الشاعر روماني صبحي، أنه يعمل دائمًا على متابعة الشعراء الكبار، أبرزهم “صلاح جاهين ومحمود درويش”، كما أنه عمل على إصدار 3 كتب وهم “من اجل الحب - إلى حبيبتي - نلتقي في الشتاء”.

وقال روماني صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”، أنه بعد وفاه والدي، كان لدي دافع كبير لكي أتميز في مجال الشعر.

أشارك في الندوات الثقافية

وتابع الشاعر روماني صبحي، أنه وبعد التخرج كنت أشارك في الندوات الثقافية، ومعرض الكتاب، وهو ما عزز الثقافة لدي.