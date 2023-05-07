حق مشروع.. تعليق مثير من بيراميدز بعد رفض تأجيل مباراة الإسماعيلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات هاني سعيد في المركز الإعلامي لبيراميدز.

وقال: “طلبنا حقا مشروعا بتأجيل مباراة الإسماعيلي بعدما أنقذنا سمعة الكرة المصرية وشاركنا في مباراة السوبر بالإمارات رغم ضيق الوقت وأيضا بسبب تأخير موعد العودة إلى القاهرة لظروف خارجة عن إرادتنا والمسؤول عنها اتحاد الكرة منظم السوبر”.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالة عشر في تاريخه بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في النسخة رقم 20 من البطولة.