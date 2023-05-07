منادي سيارات يدهس طالبة بسيارة عميل في مصر الجديدة

ترقد طالبة بين الحياة والموت داخل مستشفي بالقاهرة بعد أن دهسها منادى سيارات اثناء قيامه بالتنزهة بسيارة احد عملائه بمصر الجديدة تم ضبطه وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بوقوع حادث مصادمة بدائرة القسم.

ووجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه الإنتقال والفحص وتبين أنه حال عبور طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية "مصابة بإضطراب بدرجة الوعى وكسر بقاع الجمجمة ولا يمكن إستجوابها" بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث ، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم التجمع الخامس أمكن ضبطه وبمناقشته ، قرر بأن السيارة كانت حيازة "سايس الجراج الخاص بالمنطقة محل عمله" ، لركنها ونفى علمه بملابسات الحادث ، وتبين تواجد السيارة أسفل الشركة محل عمله، وبها تلفيات بمقدمة السيارة بالكامل.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه منادى سيارات مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية ، تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بأنه تحصل على السيارة من مالكها لركنها أمام الشركة محل عمله وأثناء ذلك قام بالإستيلاء على السيارة للتنزه بها، وحال تواجده بمحل البلاغ إختلت من يده عجلة القيادة مما أدى إلى إصطدامه بالمصابة مُحدثاً ما بها من إصابات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.