جامعة القاهرة تستعد لتدشين مشروع ضخم لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية| صور

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لـ كلية الإعلام جامعة القاهرة في دورته الـ 28، بعنوان "صناعة المحتوى في العصر الرقمي الآليات والتحديات"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر.

ورحّبت الدكتورة وسام نصر، وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالحضور من الباحثين والإعلاميين والأكاديميين في الجلسة الافتتاحية، مشيرة إلى أن المؤتمر يسعى إلى استشراف المستقبل الإعلامي وآلياته وتحدياته، إلى جانب تقديم رؤى علمية بما يتوافق مع استراتيجية الجامعة ورؤية مصر للتنمية 2030.

وأوضحت أن المؤتمر يشتمل على جلسات متنوعة يُعرض فيها العديد من الأبحاث الجامعية التي خضعت للتقييم العلمي الدقيق، كما أنه يناقش العديد من الموضوعات المهمة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

وقالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ، إن المؤتمر يأتي بالتزامن مع التطورات المتقدمة التي تشهدها الجامعة، كما أنه يواكب الرؤى المنشودة ويتفق مع مستجدات العصر الرقمي وآلياته المختلفة بشكل غير تقليدي.

من جانبه، عبّر الدكتور أحمد عبد التواب الخطيب، مدير المكتب الفني للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «ممثلا عن الوزارة»، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الذي يمثل انطلاقة للإعلام في مصر والوطن العربي، لافتا إلى عدم وجود حدود فاصلة الآن بين التخصصات في مجال الإعلام؛ الأمر الذي يرتبط بما يُسمى بـ "الإعلام البيني"، مؤكدا وجود تطورات متسارعة في مجال الرقمنة والتي يجب مواكبتها من خلال تحديد التحديات والفرص، وهو الأمر الذي يرتبط أيضا بحروب الجيل الرابع، مضيفا أن الدولة تدرك هذه التحديات لذلك اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية مصر الرقمية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بدور كلية الإعلام وجهودها البارزة في المجال الإعلامي، موضحا أن هناك مشروعًا ضخمًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأن كلية الإعلام سيكون لها النصيب الأكبر في هذا المشروع.

وعلى صعيد آخر، أثارت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس مجلس الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزير الإعلام الأسبق، العديد من التساؤلات حول مدى قيام الإعلام التقليدي بالإلتزام بالقواعد الأخلاقية السليمة، ومدى قدرته على تلبية احتياجات المتلقين في مجال الإعلام، ومدى مواكبة المحتوى المطروح على الساحة الإعلامية للإعلام الخارجي، منوهة إلى الآثار السلبية الخطيرة للتطبيق الشهير GPT في مجال الذكاء الاصطناعي، وما يتمتع به من قدرة فائقة تفوق القدرات البشرية، وهو الأمر الذي يمثل سلاحًا ذا حدين خاصة مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

وقال الدكتور جاي بيرجر، مدير لجنة حرية التعبير والتنمية الإعلامية باليونسكو، خلال مداخلته عبر تطبيق الزووم، إنه ينبغي الاهتمام بالتنمية العالمية والتي تتجلى من خلال عدة مصطلحات يجب على الإعلام التأكيد عليها، مشيرا إلى الآثار السلبية التي من الممكن أن تنتج عن استخدام الإعلام الرقمي، منوها بضرورة إمداد المتلقين بالمعلومات الهامة والدقيقة، فضلا عن ضرورة نبذ العنصرية من خلال وسائل الاتصال، وذلك بتضمين المصطلحات الوطنية في المجتمع إلى جانب التأكيد على قيم حقوق الإنسان.

وفي ختام الجلسة، قامت الدكتورة حنان جنيد، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، بتكريم السادة المُتحدثين في الجلسة، بالإضافة إلى الرعاة الإعلاميين للمؤتمر والصحفيين الذين يتولون مهام التغطية الإعلامية.

المؤتمر العلمي الدولي لـ كلية الإعلام جامعة القاهرة

المؤتمر العلمي الدولي لـ كلية الإعلام جامعة القاهرة

المؤتمر العلمي الدولي لـ كلية الإعلام جامعة القاهرة

المؤتمر العلمي الدولي لـ كلية الإعلام جامعة القاهرة

المؤتمر العلمي الدولي لـ كلية الإعلام جامعة القاهرة

المؤتمر العلمي الدولي لـ كلية الإعلام جامعة القاهرة

المؤتمر العلمي الدولي لـ كلية الإعلام جامعة القاهرة