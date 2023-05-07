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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

دولارات
دولارات

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية حال إستقلاله سيارة أجرة ، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وهاتف محمول .

 

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات بينه وآخرين تؤكد نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي السوق المصرفى مديرية امن القاهرة وزارة الداخلية

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