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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أماكن امتحانات المستوى للطلاب المصريين العائدين من السودان

العائدين من الخارج
العائدين من الخارج

صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية وافق على عدد من الإجراءات التنفيذية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.


وأوضح أن الطلاب المسجلين بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات تنطبق عليهم نفس الشروط مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.

و يتم إجراء الامتحانات في الكليات الحكومية الآتية:-
• امتحانات طلاب كليات الطب البشري تتم في كلية الطب جامعة القاهرة.
• امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان تتم في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.
• امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتم في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.
• امتحانات طلاب كليات الهندسة تتم في كلية الهندسة جامعة عين شمس.
• باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية بالجامعات الخاصة.

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