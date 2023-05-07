تدخل جمعيات ومنظمات أهلية لدعم السودان والعائدين منها.. شاهد

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من معبر قسطل البري، إن الموقف المصري هو داعم دومًا للاستقرار في السودان وتقديم كل الدعم اللازم للأشقاء السودانيين والرعايا الأجانب، وذلك منذ اندلاع الأزمة الحالية، فضلا عن الجهود العظيمة لعودة الأبناء والشباب المصري من السودان، موضحًا أن المتغير الجديد هو دخول جمعيات ومنظمات أهلية في المشهد لدعم السودان والعائدين منها من خلال تقديم صور دعم متعددة مثل الجهود التي يقوم بها مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأضاف «الغنام»، خلال لقائه المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مجلس القبائل والعائلات المصرية له دور عظيم في أطراف الدولة المصرية سواء في شمال وجنوب سيناء ومطروح وكذلك في أسوان، مشيرًا إلى أن هذا المجلس بقيادات متعددة يمثلون عدد كبير من القبائل المصرية ولهم امتداد بالسودان سوف يستمر في تقديم صور المساعدة والمساندة التي يحتاجها العائدون من السودان.

وأوضح المراسل، أنه من أشكال صور الدعم التي يقدمها مجلس القبائل والعائلات المصرية، هو الدواء، إذ أن هناك أكثر من سيارة كبيرة للغاية تقدم أدوية مجانية مع وجود عدد كبير من الأطباء المهرة المصريين الذي حضروا مع وفد العائلات والقبائل المصرية ليقدموا هذه الخدمات، فضلا عن تقديم الملابس وتحديدا للأطفال، لافتًا إلى أن مدير منظمة اليونيسيف الإقليمي سيزور مصر عند معبر قسطل في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم، مؤكدًا على أهمية تلك الزيارة، إذ أن هناك تنسيق يتزايد مع الوقت بين كل المنظمات الدولية مع الدولة المصرية لتوفير كل الخدمات التي تحتاجها المعابر.