سامح شكري: أزمة سوريا لا حل عسكري لها ولا غالب أو مغلوب فيها

طالب سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد، إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان.

وقال شكري، في اجتماع اليوم الأحد، خلال الجلسة العلنية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب؛ من أجل بحث عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية وتطورات الأوضاع في السودان والأراضي الفلسطينية، على ضرورة الدفع بحل قضية السودان وأن تكف الأيدي الخارجية عنها .

وأكد شكري خلال كلمته على ضرورة التزام سوريا تجاه رفع المعاناة عن شعبها وأن الأزمة لا حل عسكري لها ولاغالب ولا مغلوب فيها، وضرورة تنمية الأراضي السورية وفق مقررات اجتماع عمان .

كما أكد على أن مصر على اقتناع تام بأن حل الأزمة السورية سياسيا دون تدخلات خارجية، مشيرا إلى ضرورة بناء الثقة مع الالتزام بالمقررات الدولية.

وقال شكري إن مصر تؤكد على وحدة الأراضي السورية وعودة التنمية للأراضي السورية، لافتا إلى أن هناك خطوات تنفيذية لاجتماع عمان والحكومة السورية عليها التزامات.

وأضاف "أننا نحب أن نراها من بين أبناء الدول العربية"، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من النقاش حول الجهود المتعلقة بالشأن السوري لرفع معاناة الشعب السوري وعودة اللاجئين السوريين وتوفير البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى بلادهم.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري ، أن هناك أهمية بالغة للتحرك العربي ،لذا تقرر انشاء لجنة اتصال من الجامعة العربية تهدف وقف اطلاق النار.

وترأس سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد، اجتماعين استثنائيين لـ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ بشأن تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري.