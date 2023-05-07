يضم 10 أغنيات.. تفاصيل ألبوم هيثم نبيل الجديد

انتهى الفنان هيثم نبيل من تسجيل كل أغانى ألبومه الجديد الذى يضم ما يقرب من 10 أغنيات جديدة جميعها من ألحانه وتعاون في الكلمات والتوزيع مع عدد كبير من الموسيقيين.

كما انتهى من تصوير 4 كليبات من ألبومه الجديد.

هيثم نبيل:



وتحدث الملحن والمطرب هيثم نبيل، عن كواليس العمل مع الفنان محمد رمضان، في أغاني مسلسل “جعفر العمدة”، وأغنية فيلم “هارلي” وذلك بالعرض الخاص للفيلم.

قال هيثم نبيل، لـ “كاميرا ”صدى البلد": “نجاح الأغاني بمسلسل جعفر العمدة فاق كل التوقعات، فالأغاني تحتل التريندات الأولى على جميع المنصات، وسعيد بأغنية فيلم ”هارلي" أيضاً، ومتوقع النجاح لها".

كما أكد أنه يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة، معبراً : “ إن شاء الله يبقى رجوع قوي للناس”.

يذكر أن عددا كبيرا من الجمهور تدافع الى محمد رمضان أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم "هارلي"، وذلك تزامنا مع نجاح مسلسل جعفر العمدة الذي خاض به السباق الرمضاني، كما حضرت زوجته وأولاده وشقيقه.