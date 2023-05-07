الجامعات تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.. وقائمة بالمحظورات داخل اللجان

رئيس جامعة بنها: مراعاة معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في وضع أسئلة الامتحانات

رئيس جامعة سوهاج: عدد الطلاب في قاعة لجنة الامتحان لا يزيد عن 25

عميد كلية الهندسة جامعة حلوان: امتحانات نهاية العام تستمر لمدة 3 أسابيع

تستعد الجامعات لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 طبقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وفقآ للخريطة الزمنية للامتحانات كما هي دون تغيير أو تأجيل أو تعديل.

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنه يجري في الوقت الحالي الاستعداد لامتحانات الفصل الجامعي الثاني وان ذلك يتم وفقآ للعدد من الاشتراطات التي وضعتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وان الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات.

وأوضح سوسة، اننا نراعي اعتماد معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بشكل أساسي في وضع أسئلة الامتحانات، حيث يجب أن تكون الأسئلة متنوعة وشاملة المنهج بالكامل وأننا نراعي وجود أكثر من نموذج في الامتحان، وأن هناك تعليمات موجهة لعمداء الكليات متمثلة في توفير بيئة هادية مناسبة لاختبار الطلاب، إلى جانب توفير كل المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالامتحان.

وأشار رئيس جامعة بنها، أن الامتحانات تعقد في لجان وانه قد انتهي زمن الامتحان داخل الخيم وذلك في إطار التسهيل وتوفير أجواء تساعد الطالب علي إداء الامتحان، وأن الامتحانات تعقد علي فترات خلال اليوم الواحد لمنع الزحام والتكدس وأن الغرض والهدف الأساسي من عقد الامتحانات قياس نواتج التعليم والتعلم، مشيرا إلي أنه يمنع الدخول بالساعات التكنولوجية الجديدة والموبايلات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات لتجنب كل محاولات «الغش».

وعلي جانب آخر كشف الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة جامعة حلوان، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2022 - 2023، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

وقال الدكتور محمود المسلاوي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي للعام الدراسي 2022 - 2023، سوف تنطلق يوم 27 مايو موضحًا أنه يتم في الوقت الحالي تجهيز الجداول حتى يتم إعلانها للطلاب قريبًا.

وأشار عميد كلية الهندسة جامعة حلوان، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي للعام الدراسي 2022 - 2023، وسوف تستمر لمدة ثلاث أسابيع.

وفي إطار متصل قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 تبدأ في 3 من يونيو، وأنه قد تم الانتهاء من إعلان الجداول وإعلام الطلاب، وانه تم التشديد على تطبيق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت عبدالخالق، انه جرى التشديد على وضع أكثر من نموذج لامتحانات الترم الثاني لمواجهة ظاهرة الغش، وأن تكون الامتحانات وفقًا لقدرات الطالب المتوسط أو تشمل كافة أجزاء المنهج الدراسي للطلاب، مضيفا أن هناك تعليمات بألا تزيد كثافة أي لجنة طلابية عن 25 طالبا داخل القاعة الواحدة، وانه قد تم توزيع الكليات عالية الكثافة على أيام مختلفة إلى جانب عقد الامتحان على فترتين صباحية وأخر بعد الظهيرة لتلاشي الزحام والتكدس.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، انه قد تم مراعاة توزيع الطلاب بين مقري جامعة سوهاج القديم الذي يحتوي على 5 كليات والجديد الذي يحتوي على 17 كلية، حتى تكون الكثافة الطلابية منخفضة، والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سير العملية الامتحانية بنجاح وأمان وشفافية.

جدير بالذكر أنه ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد؛ لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 مايو الجاري، قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لمجموعة من القواعد والضوابط تتضمن ما يلي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج.

- أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته؛ وذلك سعيًا للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وضمان المستوى العلمي الجيد للطالب.

وأضاف الوزير أن الطالب الذي يأتي من جامعة غير معتمدة، سيتم إجراء اختبار له، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.