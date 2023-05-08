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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أرباحه تصل لـ 20 ألف جنيه.. تفاصيل زراعة فول الصويا في مصر

صدى البلد

في ظل الظروف التى يمر بها المزارع المصري من زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومخصبات ومبيدات وخلافه، وأحياناً تدني غير طبيعي في أسعار المحاصيل الزراعية التقليدية، كان من المهم البحث عن زراعة محاصيل "مغفول عنها" تكون لها عائد مجزٍ وبتكاليف متواضعة وبطريقة زراعة غير معقدة وبسيطة "جداً" وهى زراعة فول الصويا.
 

وفى هذا الصدد قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن فول الصويا  محصول بسيط جدا فى احتياجاته التسميدية والزراعية، وزاد الطلب عليه وإنتاجية الفدان تصل إلى 1.7 طن " بالعمليات الزراعية الصحيحة ومصدر معتمد للتقاوي ". 

وأضاف فهيم خلال تصريحات له :" ان فترة بقاءه في التربة ما بين 115 – 120 يوم ( يعني ممكن يكون زرعة ما بين العروات أصلاً) وممكن ينزرع أكثر من مرة ورا بعض "مثل  مزارعين المنيا" .

 

سعر ضمان الفول
 

وتابع : "أعلنت الحكومة عن سعر "ضمان" للطن بــ18 ألف جنيه قابل للزيادة عند الحصاد حسب سعر "البورصة" المرتبطة بالسعر المتداول في السوق وقتها  يعني الفدان في المتوسط 1.5 طن  × 20 ألف جنيه "على الأقل" مردود الفدان لا يقل عن 30- 35 ألف جنيه في حين ان التكلفة الكلية للزراعة لا تتجاوز 15 ألف بالإيجار "5 ألاف جنيه" و ما يعني أن صافي الفدان لا يقل عن 15 - 20  الف جنيه"  .
 

وقدم " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أهم المعلومات عن زراعة فول الصويا فى مصر والتى تحقق أعلى عائد بمجهود أقل ...

1- موعد الزراعة يبدا من أخر شهر  مارس ويمتد ميعاد الزراعة حتى شهر  أغسطس.

2- أفضل مواعيد زراعة في مصر في معظم المناطق هي ما بين منتصف ابريل وحتى منتصف يونيو .

3- يحتاج الفدان من 30 كجم إلي 40 كجم تقاوي معتمدة ويمكن الحصول على التقاوي من منافذ التقاوي في الإدارات ومديريات وزارة الزراعة بالمحافظات .

4- الأصناف: كلارك  للوجه القبلي و صنف كراوفورد  للوجه البحري ودول بيقعدو في الأرض 120 يوم. 

‎5- صنف جيزة 82 مبكر النضج ( من 95 – 100 يوم ) يزرع بالوجه القبلي والأراضي الجديدة بيجيب 1.4 طن.

‎6- صنف جيزة 111 متوسط النضج مقاوم للديدان ( 110-115 يوم) بيزرع في كل المناطق  بيجيب 1.7 طن.

‎7- صنف جيزة 22 متوسط النضج مقاوم للديدان (115 يوم) بيزرع في كل المناطق  بيجيب 1.7 طن.

8-  التربة المناسبة .. يمكن زراعة فول الصويا في الأراضى الجيرية والرملية، "وحتى مستوى ملوحة 1500 -2000 جزء في المليون " وتجنب الزراعة في الأراضي سيئة الصرف والأراضي الملحية، والأراضي غير مستوية، أو استخدام ري يحتوي على مياه مالحة أو نسبة الملوحة بها عالية.

9-  تجهيز الأرض بالحرث واضافة 4 شيكارة سوبر فوسفات ويفضل إضافة 1 شيكارة سلفات نشادر كجرعة تنشيطية.

10- زراعة فول الصويا محمل مع الذرة "ويمكن او زراعته بين اشجار الفاكهه حديثة العمر وكذلك يمكن تحميل فول الصويا على القصب الغرس الربيعى". 

‎11- يمكن زراعة فول الصويا في الأراضي مع الذرة الشامية، لكن يجب الزراعة في الخصبة جيدة الصرف مع تهوية جيدة وتكون خالية من الملوحة، حيث يزرع الذرة الشامية خلال شهر مايو وحتى منتصف يونيو، بينما يزرع فول الصويا قبل زراعة الذرة الشامية من 2 إلى 3 أسابيع، كما يزرع فول الصويا على رية زراعة الذرة الشامية.

12- تسميد محصول فول الصويا...شيكارة سوبر فوسفات في الأراضي القديمة و 5 شيكارة في الأراضي الجديدة .  

‎13- تضاف جرعة تنشيطية من السماد الازوتي " شيكارة سلفات نشادر"  عند الزراعة او امام رية المحاياة بالأراضي القديمة و 2 شيكارة في الأراضي الجديدة ويحتاج 4 شيكارة للموسم كامل .

 14- ‎ينصح بعدم الاسراف في اضافة الاسمدة الآزوتية في حالة زراعة فول الصويا عقب محصول البطاطس او الطماطم او المحاصيل البقولية الشتوية "الفول – العدس- البرسيم" حيث يؤدي ذلك الى زيادة النمو الخضري على حساب المحصول وتقليل نشاط العقد البكتيرية. 

15-  يفضل رش مبيد حشائش مانع إنبات " مبيد ستومب ".

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