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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كان بيحتفل بطلاقه.. برازيلي يسقط من ارتفاع 65 قدما.. ماذا حدث له؟

كان بيحتفل بطلاقه..برزايلي
كان بيحتفل بطلاقه..برزايلي يسقط من ارتفاع 65 قدما

بينما كان يحتفل بطلاقه بصحبة ابن عمه وصديقه، سقط شاب برازيلي بشكل مأساوي من ارتفاع 65 قدما فوق سطح بحيرة في كامبو ماجرو بـ “كوريتيبا” عاصمة ولاية بارانا، جنوب البرازيل.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، فإنه أثناء احتفاله بـ حفل الطلاق، انقطع حزام الأمان الذي كان يرتديه رافائيل توستاس بينما كان يؤدي قفزة البندول فوق البحيرة.

ماذا حدث؟ 

يعاني الشاب الذي نقل إلى المستشفى جوا بعد القفزة المأساوية من  كسور في وجهه ورقبته وأسفل ظهره. مشيرا إلى حسن حظه كونه ما زال على قيد الحياة.

وقضى توستاس وقتا كبيرا في حضور جلسات العلاج الطبيعي، علما بأن الحادثة تسببت له في مشاكل طويلة الأمد مثل: عدم القدرة على رفع أشياء ثقيلة ومعاناته من الألم والضعف في أجزاء مختلفة من جسده.

ولفت الشاب البرازيلي إلى أنه قبل يومين من قفزة البندول، التي تشبه إلى حد كبير القفز بالحبال، حذرته والدته من أنها قد تكلفه حياته، مختتما بأن هذه التجربة القاسية التي قربته من الموت جعلته يرى الحياة بشكل مختلف.

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كان بيحتفل بطلاقه..برازيلي يسقط من ارتفاع 65 قدما

 

كان بيحتفل بطلاقه..برازيلي يسقط من ارتفاع 65 قدما

 

رافائيل توستاس
كان بيحتفل بطلاقه..برزايلي يسقط من ارتفاع 65 قدما

 

كان بيحتفل بطلاقه..برازيلي يسقط من ارتفاع 65 قدما
قفزة البندول القفز بالحبال يرأى الحياة جنوب البرازيل البرازيل كامبو ماجرو ولاية بارانا

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