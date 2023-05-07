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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وارين بافيت يكشف عن سبب انهيار البنوك الأمريكية.. وتحذيرات من "عاصفة تختمر"

وارن بافيت
وارن بافيت

أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، بأن الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، انتقد المديرين التنفيذيين المسؤولين عن البنوك الامريكية المنهارة، قائلاً إنه ينبغي تحميلهم المسؤولية عن سوء الإدارة الذي أدى إلى انهيارهم.

عاصفة تختمر

وقال بافيت، إن “بنك فيرست ريبابليك الأمريكي كان يقدم قروضًا عقارية مجنونة غير مدعومة من الحكومة بأسعار ثابتة، وفي بعض الحالات لمدة عشر سنوات”.

وقال تشارلي مونجر، الشريك التجاري لـ بافيت منذ فترة طويلة، إن البنوك الأمريكية مليئة بقروض العقارات التجارية السيئة، وحذر من عاصفة تختمر في سوق العقارات في أمريكا.

والأسبوع الماضي، تم الاستيلاء على بنك فيرست ريبابليك من قبل المنظمين الماليين الأمريكيين واستحوذ عليها “جه بي مورجان”، أكبر بنك في البلاد.

وكان بنك فيرست ريبابليك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له، والذي احتل المرتبة 14 من حيث الحجم بين البنوك التجارية الأمريكية، قد تلقى سابقًا إنقاذ بقيمة 30 مليار دولار من مجموعة من بنوك وول ستريت في شكل ودائع.

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وجاء بيع بنك فيرست ريبابليك، الذي كان لديه حوالي 229 مليار دولار من إجمالي الأصول و 104 مليارات دولار من إجمالي الودائع، في أعقاب عمليات الإيداع الضخمة في مارس، ما تسبب في إفلاس بنكين إقليميين، وهما بنك سيليكون فالي وسيجنيتشر بنك، في غضون أيام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم تعليق أسهم PacWest ومقرها لوس أنجلوس وWestern Alliance في أريزونا بعد أن انخفضت أسعارها بشكل كبير.

وفي وقت سابق من الأسبوع  تراجعت أسهم العديد من المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة بنسبة 15٪ على الأقل، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن الصحة المالية للبنوك الأخرى متوسطة الحجم.

في مارس، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن بافيت كان على اتصال مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن لإيجاد طرق لحل الأزمة المصرفية التي تتكشف.

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