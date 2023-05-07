إعلان عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن السلطات الأمريكية مستعدة للجوء إلى الأدوات المستخدمة سابقًا لدعم القطاع المصرفي إذا لزم الأمر .

وقالت يلين، في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، معلقة على إمكانيات دعم القطاع المصرفي، إن "الأدوات التي استخدمناها من قبل جاهزة للاستخدام مرة أخرى إذا لزم الأمر".

وأضافت أن المنظمين الأمريكيين قد اتخذوا بالفعل "إجراءات قوية" لمنع مشاكل المؤسسات الفردية من الانتشار في جميع أنحاء القطاع المصرفي وللحفاظ على ثقة المدخرين في سلامة استثماراتهم.

وقالت يلين: "ليس لدينا مشكلة نظامية، ويحافظ نظامنا المصرفي على مستويات قوية من رأس المال والوصول إلى السيولة".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن الأوضاع في القطاع المصرفي تحسنت على نطاق واسع منذ أوائل مارس، معترفا بوجود أزمة مصرفية.

وأعلنت ثلاثة بنوك إفلاسها منذ منتصف مارس، كان آخرها يوم الاثنين عندما تم الاستيلاء على بنك فيرست ريبابليك بعد إعلانه الإفلاس.

وعلى الرغم من ذلك، قال باول، في مؤتمر صحفي، إن “النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن”.

وأشار إلى تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن بنك سيليكون فالي، قائلاً إنه “يؤكد الحاجة إلى معالجة قواعدنا وممارساتنا الإشرافية لتجنب المزيد من حالات إفلاس البنوك”.