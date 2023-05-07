اعتراف صادم من الخزانة الأمريكية بشأن موعد نفاد الأموال والتخلف عن السداد

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن وزارة الخزانة الأمريكية لا تزال غير متأكدة من التوقيت المحتمل للتخلف عن السداد، بما في ذلك التاريخ المعلن مسبقًا في 1 يونيو.

وقالت يلين، لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عندما سئلت عن التوقيت المحتمل الافتراضي: "نتوقع أن تنفد أموالنا في أوائل يونيو. هناك احتمال أن يحدث هذا في الأول من يونيو. بالطبع، هناك حالة عدم يقين كبيرة".

وأضافت أنها تعتزم إبلاغ الكونجرس الأمريكي إذا كان لدى وزارة الخزانة أنباء بشأن قضية الدين العام والتخلف عن السداد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن قدرة وزارة الخزانة الأمريكية على اتخاذ إجراءات استثنائية لتجنب التخلف عن السداد تقترب من نهايتها.

وقالت يلين لشبكة “إيه بي سي نيوز”، ردا على سؤال عما إذا كانت الخزانة لديها المزيد من الأدوات لتجنب التخلف عن السداد: “لقد استخدمنا تدابير استثنائية منذ عدة أشهر”.

ويربط الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب بالكونجرس، زيادة السقف مع تبني برنامج تخفيضات جذرية في الميزانية غير مقبول للبيت الأبيض.