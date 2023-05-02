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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحذيرات الخزانة.. مكارثي يقبل دعوة بايدن لعقد اجتماع حول سقف الديون

مكارثي يقبل دعوة
مكارثي يقبل دعوة بايدن لعقد اجتماع حول سقف الديون

أفادت شبكة “سي إن إن”  الأمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، قبل دعوة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعقد اجتماع لمناقشة سقف الدين القومي.

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للزعيم الأمريكي، بأن بايدن دعا أربعة من قادة الكونجرس، قادة الأغلبية والأقلية في كلا المجلسين، إلى اجتماع في البيت الأبيض في 9 مايو.

ولم يلتق بايدن مع مكارثي منذ فبراير، على الرغم من أن رئيس مجلس النواب حثه مرارًا وتكرارًا على الاجتماع لمناقشة تخفيضات الإنفاق وخفض الدين العام في حزمة ذات سقف أعلى. 

وكان بايدن قد رفض في السابق إجراء محادثات مع مكارثي بشأن سقف الدين الوطني وطالب بأن تكون الزيادة تلقائية، كما كانت دائمًا في الماضي.

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يدفع بايدن المشرعين لزيادة حدود الدين العام، لكن مكارثي يربط الحل لهذه المشكلة بتخفيضات كبيرة في الميزانية.

وبالأمس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن قدرة وزارتها على استخدام مناورات محاسبية خاصة للبقاء ضمن حدود الديون الفيدرالية قد تنفد في بداية شهر يونيو.

وأوضحت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، وزعماء آخرين في الكونجرس من كلا الحزبين: “أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نكون قادرين على الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو ، وربما في وقت مبكر من الأول من يونيو”.

وكتبت: "بعد تقييم عائدات الضرائب الفيدرالية الأخيرة، فإن أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نتمكن من مواصلة الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية بحلول أوائل يونيو، ربما في وقت مبكر من الأول من يونيو، ما لم يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون بحلول ذلك الوقت".

رئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي بايدن البيت الأبيض الخزانة الأمريكية

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