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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تصدق عدد الضحايا| تصادم 100 سيارة بسبب عاصفة غبارية فى أمريكا.. شاهد

صدى البلد

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم،  في حوادث تصادم بين نحو مئة سيارة على طريق سريع في ولاية إيلينوي الأمريكية بعد أن تسببت عاصفة غبارية في انخفاض مستوى الرؤية، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وبحسب وسائل إعلام، قالت شرطة ولاية إيلينوي في بيان إن نحو 40 إلى 60 سيارة ركاب إضافة إلى 30 مركبة تجارية تعرضت لحوادث اصطدام في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي "بسبب الرياح الشديدة التي هبّت حاملة معها الغبار من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع".

وأضاف البيان أن النيران اندلعت في شاحنتين صغيرتين في حوادث السير التي وقعت في وقت متأخر من الصباح على امتداد أكثر من ثلاثة كيلومترات من الطريق السريع 55 الذي يربط بين مدينتي شيكاغو وسانت لويس.


وأفادت الشرطة أن اكثر من 30 شخصا نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح "ما بين طفيفة ومهددة للحياة".

وتراوحت أعمار الضحايا بين عامين و80 عاما، في حين أظهرت الصور المنشورة من مكان الحادث رجال الإطفاء وسط الغبار والضباب والدخان الناتج عن السيارات المحترقة والتي خرجت عن الطريق في ظروف رؤية أحيانا شبه معدومة.

وقتل ثمانية أشخاص في حادث مماثل في ولاية يوتا في العام 2021 عندما تسببت عاصفة رملية في سلسلة اصطدامات بين 22 سيارة.

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