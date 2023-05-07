كارثة وشيكة.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن قدرة وزارة الخزانة الأمريكية على اتخاذ إجراءات استثنائية لتجنب التخلف عن السداد تقترب من نهايتها.

وقالت يلين لشبكة “إيه بي سي نيوز”، ردا على سؤال عما إذا كانت الخزانة لديها المزيد من الأدوات لتجنب التخلف عن السداد: “لقد استخدمنا تدابير استثنائية منذ عدة أشهر”.

وسبق أن حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أنه في وقت مبكر من الأول من يونيو، قد لا تتمكن من خدمة الالتزامات بالكامل إذا لم يوسع الكونجرس حدود الاقتراض بحلول ذلك الوقت.

ويربط الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب بالكونجرس، زيادة السقف مع تبني برنامج تخفيضات جذرية في الميزانية غير مقبول للبيت الأبيض.

وطالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارًا وتكرارًا من المعارضين بتوسيع حدود الديون دون أي شروط مصاحبة ويرفض علنًا التفاوض بشأن هذا الموضوع.

ومن المقرر أن يلتقي بزعماء الكونجرس الأسبوع المقبل، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي.