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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنعوض المواطنين.. معيط: مصر ستخرج قوية من الأزمة الاقتصادية قبل نهاية 2023

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية له ثقله ووزنه ، وقد غير فكره تجاه برامج الحماية الاجتماعية، موضحا أن صندوق النقد ليس ضد الحماية الاجتماعية.

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وأضاف «محمد معيط» ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صندوق النقد الدولي يؤمن بوصول برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على إيصال الدعم لمستحقيه في كافة القطاعات سواء كان في رغيف الخبز أو التموين أو زيادة المرتبات والمعاشات، ونأمل أن تنتهى الأزمة الاقتصادية العالمية قبل نهاية عام 2023.

وأشار إلى أن مصر تمر بظروف استثنائية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الجميع مدرك ارتفاع الأسعار والتضخم أثر على معيشة المواطنين بالسلب وتسبب وضع غير جيد للأسر، لذلك يعملوا على تخفيف الأثر للخروج من الأزمة وتعويض المواطنين.

وأكمل الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن مصر  تقوم بتسديد أقساط  القروض في مواعيدها، حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة .

وزير المالية مصر الأزمة الاقتصادية صندوق النقد الدولى برامج الحماية الاجتماعية

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