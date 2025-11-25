عمر رزيق ينشر صورة مع مايان السيد من كواليس فيلمهما

شارك الفنان الشاب عمر رزيق مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابه على فيسبوك، ظهر فيها برفقة الفنانة مايان السيد من كواليس فيلمهما «ولنا فى الخيال حب»، وذلك ضمن الحملة الترويجية للعمل الذى طرح خلال الأسبوع الماضي.

وكتب عمر رزيق تعليقًا على الصور: «مرة واحد حب واحدة»، مع الإشارة لفيلم «ولنا فى الخيال حب»، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور .

الفيلم يمثل التعاون الأول بين عمر رزيق ومايان السيد في عمل سينمائى طويل، ويقدم قصة رومانسية شبابية تعتمد على مشاعر أول حب، فى إطار درامي خفيف تم تصوير جزء كبير منه خلال الشهور الماضية وهو بطولة أحمد السعدني وإخراج سارة رزيق فى أولى تجاربها الاخراجية.

وينتمى «ولنا فى الخيال حب» إلى أفلام الدراما الرومانسية وحقق فى دور العرض مجموع إيرادات اقتربت من 6 ملايين جنيه مصري.