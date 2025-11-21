مايان السيد عن طلاق والديها: أتمنى يبقوا أصحاب

أعلنت الفنانة مايان السيد -في تصريحات إذاعية لـ نجوم FM- طلاق والديها منذ فترة قريبة.

وعلقت مايان السيد، على طلاق والديها، قائلة: «ممكن الرجل والمرأة يبقوا أصحاب بعد الانفصال، وأتمنى والدي ووالدتي يقدروا يبقوا أصحاب بعد الإنفصال».

أعمال مايان السيد

وشاركت مايان السيد، في بطولة فيلم ولنا في الخيال حب، مع أحمد السعدني، والمعروض في دور العرض السينمائي خلال الفترة الحالية.

فيلم ولنا في الخيال حب

عُرِضَ فيلم "ولنا في الخيال حب" لأول مرة بمهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي، وانطلق في السينمات بالتوازي مع العرض الخاص، اليوم.



الفيلم من إخراج وتأليف سارة رزيق، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع؛ بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطرًا لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

الفيلم من بطولة: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم.