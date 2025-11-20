أحدث ظهور لـ مايان السيد بإطلالة مزيّنة بالورود

خطفت الفنانة مايان السيد الأنظار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة لافتة تجمع بين الجرأة والنعومة في آن واحد.

وظهرت مايان في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بإطلالة أنثوية مميزة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا دون أكمام مزين بالكامل بنقشات الزهور الملونة، جاء بتصميم بارز يضفي لمسة ربيعية مرحة على اللوك، مع اختلاف ألوان الأزهار بين الوردي والأبيض والبرتقالي.

وأكملت مايان الإطلالة بحذاء بوت طويل بلون نبيتي لامع.

ومن الناحية الجمالية اختارت مايان السيد تسريحة الشعر أن تكون مموجة بانسيابية ناعمة، مع مكياج هادئ يبرز ملامحها بشكل طبيعي ومتناسق.

وإليكم صور مايان السيد