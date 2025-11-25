قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليكون مالك حلالا.. الإفتاء تحذر الموظفين من 3 أفعال شائعة
البيت الأبيض يرد على اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني
الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق
ماذا يفعل من شك في وضوئه؟.. علي جمعة يحسم الأمر بقاعدة فقهية
السويد تخطط لشراء صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول لأهداف في عمق روسيا
قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات رادعة لمواجهة تجاوزات الانتخابات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-11-2025
طرق استخراج فيش جنائي 2025
إجراءات اكتساب الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية
أغلقت الغرفة عليهم.. تجديد حبس 3 لصوص اقتحموا شقة سيدة بسوهاج
خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله
سمر محمد تعبر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ياسر جلال
ياسر جلال
يمنى عبد الظاهر

عبرت الفنانة سمر محمد متولى عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها فى مسلسل كلهم بيحبوا مودي، بطولة النجم ياسر جلال .

و شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصى على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو من كواليس التصوير، أظهر حديثها الودى والطريف مع ياسر جلال.

وأعرب ياسر جلال عن سعادته الكبيرة بمشاركة سمر محمد متولى معه، قائلاً: «سعيد إننا بنشتغل سوا.. انتى ممثلة شاطرة جدًا، بتعملى لايت كوميدى حلو جدًا.. وبنت أخويا الكبير وأستاذى وحبيبى الأستاذ محمد متولى ومشرفانا هنا فى المسلسل».

ومن جانبه عبر ياسر جلال عن حبه الشديد لوالدها الراحل الفنان محمد متولى، معلقاً: «أنا كنت باموت فيه بصراحة، الله يرحمه أخويا الكبير.. وطبعا انتى كمان ما شاء الله طالعة دمك شربات»

الفنانة سمر محمد متولى ياسر جلال محمد متولى الراحل الفنان محمد متولى مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

