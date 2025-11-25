سمر محمد تعبر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل كلهم بيحبوا مودي

عبرت الفنانة سمر محمد متولى عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها فى مسلسل كلهم بيحبوا مودي، بطولة النجم ياسر جلال .

و شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصى على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو من كواليس التصوير، أظهر حديثها الودى والطريف مع ياسر جلال.

وأعرب ياسر جلال عن سعادته الكبيرة بمشاركة سمر محمد متولى معه، قائلاً: «سعيد إننا بنشتغل سوا.. انتى ممثلة شاطرة جدًا، بتعملى لايت كوميدى حلو جدًا.. وبنت أخويا الكبير وأستاذى وحبيبى الأستاذ محمد متولى ومشرفانا هنا فى المسلسل».

ومن جانبه عبر ياسر جلال عن حبه الشديد لوالدها الراحل الفنان محمد متولى، معلقاً: «أنا كنت باموت فيه بصراحة، الله يرحمه أخويا الكبير.. وطبعا انتى كمان ما شاء الله طالعة دمك شربات»