عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن إمكانية حدوث أزمة دستورية بالولايات المتحدة

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يمكنه الاستفادة من تعديل دستوري لتجنب المواجهة مع الكونجرس بشأن التخلف عن سداد الديون، لكن هذا سيؤدي إلى أزمة دستورية في البلاد.

وكشفت يلين لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تفكر في استخدام التعديل الرابع عشر للدستور لتجنب التقصير، فإن “أولوية الحكومة ستظل ضمانا لقيام الكونجرس "بعمله" من خلال رفع سقف الدين الوطني”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت يلين لشبكة “إيه بي سي نيوز”، ردا على سؤال عما إذا كانت الخزانة لديها المزيد من الأدوات لتجنب التخلف عن سداد الالتزامات: “لقد استخدمنا تدابير استثنائية منذ عدة أشهر”.

كارثة وشيكة.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

وزيرة الخزانة الأمريكية تتوجه إلى اليابان لحضور اجتماع "مالية مجموعة السبع"

وسبق أن حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أنه في وقت مبكر من الأول من يونيو، قد لا تتمكن من خدمة الالتزامات بالكامل إذا لم يوسع الكونجرس حدود الاقتراض بحلول ذلك الوقت.

ويربط الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب بالكونجرس، زيادة السقف مع تبني برنامج تخفيضات جذرية في الميزانية غير مقبول للبيت الأبيض.

وطالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارًا وتكرارًا من المعارضين بتوسيع حدود الديون دون أي شروط مصاحبة ويرفض علنًا التفاوض بشأن هذا الموضوع.

ومن المقرر أن يلتقي بزعماء الكونجرس الأسبوع المقبل، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي.

الخزانة الأمريكية يلين بايدن الكونجرس الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة وشيكة.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

رسالة قوية من نجم الزمالك للأندية: فوقوا بقى إحنا رايحين لمأساة جديدة

كلوب يكشف وظيفة محمد صلاح بعد الإعتزال

أول تعليق من النادي الأهلي على تصريحات مسئولي بيراميدز

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

موضوعات متعلقة

كاذب ومريض.. هجوم واسع علي زيلينسكي بعد تهديداته لـ روسيا

مستقبل غامض .. الكشف عن مصير مشؤوم لـ أوكرانيا

كارثة وشيكة.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني كبير على شبة جزيرة القرم

بسبب أوكرانيا.. مرشح لرئاسة أمريكا يكشف عن كارثة تهدد واشنطن

حرب ضد العالم.. فرنسا تحذر من قرار كارثي لـ الاتحاد الأوربي

جنرال أمريكي يكشف مفاجأة صادمة بشأن مصير زيلينسكي

عملة جديدة.. باكستان وروسيا تتفقان على التخلي عن الدولا الأمريكي

ترشيحاتنا

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

ضمن مخطط لنشر الفوضى.. "بوليتيكو" الأمريكية تكشف تورط فاجنر في السودان |تفاصيل

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

زلزال قوي يضرب روسيا .. تفاصيل

استطلاع: تراجع كبير في شعبية بايدن بين مؤيديه من الأمريكيين

المشاط: الشراكة مع البنك الدولي تشمل 14 مشروعا منها التعليم والنقل والصحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيوان بري مفترس يتسلل إلى منزل عائلة في أمريكا.. ماذا حدث؟

الأنيميا العنيدة مؤشر للإصابة بمرض مميت | انتشر بين الشباب مؤخرا

سائح صيني يعثر على جثة تحت سريره بمقاطعة التبت.. سر اكتشافها صادم

كارثة بسبب مشروبات الطاقة.. تفاصيل وفاة طفلة عراقية

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ