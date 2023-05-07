تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن إمكانية حدوث أزمة دستورية بالولايات المتحدة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يمكنه الاستفادة من تعديل دستوري لتجنب المواجهة مع الكونجرس بشأن التخلف عن سداد الديون، لكن هذا سيؤدي إلى أزمة دستورية في البلاد.

وكشفت يلين لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تفكر في استخدام التعديل الرابع عشر للدستور لتجنب التقصير، فإن “أولوية الحكومة ستظل ضمانا لقيام الكونجرس "بعمله" من خلال رفع سقف الدين الوطني”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت يلين لشبكة “إيه بي سي نيوز”، ردا على سؤال عما إذا كانت الخزانة لديها المزيد من الأدوات لتجنب التخلف عن سداد الالتزامات: “لقد استخدمنا تدابير استثنائية منذ عدة أشهر”.

وسبق أن حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أنه في وقت مبكر من الأول من يونيو، قد لا تتمكن من خدمة الالتزامات بالكامل إذا لم يوسع الكونجرس حدود الاقتراض بحلول ذلك الوقت.

ويربط الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب بالكونجرس، زيادة السقف مع تبني برنامج تخفيضات جذرية في الميزانية غير مقبول للبيت الأبيض.

وطالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارًا وتكرارًا من المعارضين بتوسيع حدود الديون دون أي شروط مصاحبة ويرفض علنًا التفاوض بشأن هذا الموضوع.

ومن المقرر أن يلتقي بزعماء الكونجرس الأسبوع المقبل، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي.