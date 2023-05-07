بعد عودة سوريا للجامعة العربية..الأسد يجري اتصالا هاتفيا بـ محمد بن زايد

أجرى الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

بحث الرئيسان خلال الاتصال التطورات الإيجابية على الساحة العربية حيث عبّر الرئيس الأسد عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت الرئاسة السورية، إن الأسد شكر الإمارات على دورها من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة جمهورية مصر العربية، أعلن في دورته غير العادية التي عقدت يوم الأحد، قرار عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية.

وأوضح مجلس جامعة الدول العربية، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.