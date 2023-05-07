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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف موقف تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلي

صدى البلد

 

 


أشاد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بما ظهرت عليه مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، موجهًا شكره إلى إدارة بيراميدز في المشاركة.

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنا نتمنى مشاركة الزمالك في السوبر المصري، ولكنه شأن داخلي بالنسبة لهم، وفي النهاية اتحاد الكرة، ليس طرف في القضية المطروحة من خلاله".

وأضاف إيهاب الكومي عن طلب بيراميدز تأجيل مواجهة الإسماعيلي: "اتحاد الكرة لن يتأخر عن أي نادي، ورابطة الأندية وعامر حسين المشرف على لجنة المسابقات سوف تعمل للصالح بكل تأكيد وسوف يتم نظر الطلب".

وقال عن خطاب اتحاد الكرة إلى الزمالك ومنحه مهلة 60 دقيقة: "اتحاد الكرة لم يقصد إهانة الأبيض خاصةً أنه قطب كبير للكرة المصرية، ولكننا لم نبلغه بمهلة ساعة كما تردد، وطلبنا فقط سرعة الإجراء سواء بالاعتذار أو المشاركة في السوبر المصري، حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراء مع الأندية الأخرى لإيجاد بديل، وطلبنا الرد حتى الثالثة عصرًا، ووجهنا خطابات إلى بيراميدز وفيوتشر وطلائع الجيش في نفس المهلة، لتأمين الموقف حال إعتذار الزمالك عن المباراة".

واستطرد: "فيوتشر أبدى موافقة على المشاركة وبيراميدز أبدى موافقة مبدئية، وفي نفس الوقت جاء الرد باعتذار الزمالك، وطبقنا اللائحة وشارك بيراميدز في المباراة".

واختتم: "كل الأخبار المتداولة عن غياب تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وبيراميدز بالسوبر المصري، غير صحيح على الإطلاق وحزين أن كل ما يثار يأتي من بعض الزملاء وأطالبهم بالتوقف عن كل هذه الإشاعات الغير صحيحة، وقرر اتحاد الكرة التحرك ضد كل هذه الأكاذيب لإثارة الجماهير للجهات المختصة".

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