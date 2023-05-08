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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: رمضان صبحي كان بعيدا عن مستواه في السوبر

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي قدم مستوى جيدا خلال الربع ساعة الأولى امام بيراميدز، وبعدها تراجع أداء الفريق لكن دون خطورة كبيرة على مرمى محمد الشناوي في الشوط الأول، لكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "تواجد رمضان صبحي في عمق الملعب لم يكن جيدًا بالنسبة لبيراميدز، والأفضل كان يلعب على الجبهة اليسرى، ولم يستطع ملء فراغ عبدالله السعيد، وأرى أنه لم يُقدم أداءًا جيدًا أمام الأهلي في كأس السوبر".

وأضاف: "لاعبو الأهلي لديهم خبرات جيدة، واستطاعوا تحقيق الفوز في النهاية، وأرى أن مشاركة قندوسي كانت مفاجأة، وظهر بمستوى جيد في بداية اللقاء لكنه تأثر في الشوط الثاني وتراجع مستواه ولذلك تم الدفع بأفشة، ولكن أرى أن الدفع بصانع العاب من البداية كان قرارا جيدا وكولر تعلم من درس كأس مصر".

وزاد: "كنت أرى أنه لابد من مشاركة حسين الشحات أساسيًا في البداية، لكن أحمد عبدالقادر قدم أداء جيدا، ورغم ذلك استطاع الاخير التدخل في الدقيقة 80 من اجل انقاذ كرة خطيرة من أقدام محمد الشيبي".

وأكمل: "رد فعل لاعبي الأهلي كان طبيعيًا بعد واقعة الشيبي، ولكن كان عليهم عدم المبالغة في التعامل مع الموقف، والشيبي لاعب جيد ولكنه أخطأ في استغلال الموقف بعدما اخرج الشناوي الكرة، ولكن هذه المواقف تكررت كثيرا في كرة القدم".

واردف: "لعبة محمد شريف مهاجم الأهلي كانت تنافس بين اللاعبين وغير مقصودة مطلقا، والأهلي كان يستحق ركلة جزاء آخرى لكن اللقطة تقديرية للحكم".

حسين الشحات رمضان صبحي سيد معوض عبدالله السعيد كأس السوبر

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