كهربا: كان نفسي نهائي السوبر يبقى ديربي بين الأهلي والزمالك

كشف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عن رغبته في مقابلة الزمالك بالسوبر المصري قبل اعتذاره، وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج “اللعيب” مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال كهربا: “أي لاعب يتمنى أن ماتش السوبر يبقي ديربي بين الأهلي والزمالك بس هو النصيب كدة، وقدام أي فريق إحنا جاهزين وفي أي بطولة هنكسبها”.

وعلي جانب أخر، أكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل جيد طوال الـ120 دقيقة في لقاء السوبر بين الأهلي وبيراميدز.

وقال إنه كان موجودًا في الملعب ومراقبا أيضا للمواجهة، مشيدًا بالحكم محمود البنا الذي يعتبر من أفضل الحكام في مصر.

وأضاف فاروق في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "تواصل معي مسئولين من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وأعربوا عن غضبهم الشديد إزاء تلك الأنباء التي تناثرت بعد اللقاء، وهذه الأقاويل غريبة وغير مسموح بها مطلقًا، الفار كان يعمل بشكل جيد، وكان موجود طاقم إماراتي دولي ومن أفضل الحكام في آسيا، وسيتواجدون في بطولة كأس العالم للشباب فى إندونيسيا مع محمد معروف".

وأضاف: "الحكام الإماراتيين الذين تواجدوا في غرفة الفار من أفضل الحكام الموجودين، والشركة المسئولة عن الـvar في الإمارات ستصدر بيانا رسميًا بشأن هذه الشائعات التي انتشرت عقب لقاء السوبر".

وزاد: "أوجه الشكر لشعب الإمارات، والحفاوة التي تم استقبال بها المصريين هناك، كنا في الاجتماع الفني قبل اللقاء وكانت هناك حالة حفاوة وسعادة بتواجد المصريين في أبوظبي وإقامة السوبر عندهم، ولا يصح أن نطلق الشائعات بعدم عمل تقنية الفار في المباراة، ولو كان تعطل كنا سنقوم بإعلان ذلك على الفور".

وأكد: "لا يوجد قانون يُلزم الفار بالتدخل في المباراة إلا في حالة وجود أمور تستدعي ذلك، وكان هناك تواصل بين الطاقم الإماراتي في غرفة تقنية الفيديو ومحمود البنا في أرض الملعب".