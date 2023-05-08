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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق رسلان يطالب بزيادة موازنة البحث العلمي للارتقاء بمنظومة العملية التعليمية

طارق رسلان رئيس الهيئة
طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الموتمر بمجلس الشيوخ

طالب النائب طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الموتمر بمجلس الشيوخ ، بضرورة النظر فى موازنة البحث العلمي في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ، مشددا على أن موازنة البحث العلمي هزيله وتحتاج إلي إعادة النظر .

ولفت رسلان ، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة المناقشة العامة المقدمه من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، عن استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن آليات تفعيل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني ، بأن الجمهورية الجديدة تستدعي دعم انشطة التعليم المختلفه والارتقاء بهذة المنظومه للتحليق الي افاق عاليه للوصول الي مستويات متقدمه .

وتابع رسلان، أن استغلال التحول الرقمي في البحث العلمي له أهميته بالإضافه إلي زيادة موازنة البحث العلمي للأرتقاء بمنظومة العملية التعليمية.

موازنة البحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي النائب طارق رسلان الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة

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