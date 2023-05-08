أستاذ اقتصاد زراعي: القمح هو المحصول الاستراتيجي رقم 1 في ملف الأمن الغذائي

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن القمح يعد المحصول الاستراتيجي رقم 1 في ملف الأمن الغذائي، لذلك ينال اهتماما كبيرًا من الدولة المصرية فيما يتعلق بالإنتاج والتوريد.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تنتج نحو 45% من الاستهلاك المحلي من القمح والبالغ 21 مليون طن في الوقت الحالي، ونستورد باقي احتياجاتنا، موضحا أن صر تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 45% إلى 70% في مدى زمني 3 سنوات من الآن.

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات فيما يتعلق بالتوريد من وقت زراعة القمح، من بينها إعلان سعر ضمان يبلغ 1250 جنيها، وهذا السعر يزيد بزيادة سعر الاستيراد تبعًا للسعر العالمي وقت الحصاد، وهذا ما حدث بالفعل إذ وصل سعره إلى 1500 جنيه حسب النقاوة.