استمرار امتحانات طلاب صفوف النقل بمدارس محافظة شمال سيناء

أدى طلاب صفوف النقل بمدارس محافظة شمال سيناء، امتحانان الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الجاري بمراكز شمال سيناء، والتي تستمر حتى 18 مايو الجاري، وسط إجراءات مشددة.

حيث أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بمختلف المدارس حافظة شمال سيناء امتحان نهاية العام الدراسي الجاري مادة الدراسات الاجتماعية اليوم الاثنين، خلال الفترة الأولى وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الثانية، بينما أدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة العلوم.



مادة الهندسة:

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي ، أدوا امتحان مادة الهندسة خلال الفترة الأولى والحاسب الآلي خلال الفترة الثانية.



وأكد «رضوان» انتظام الامتحانات دون أي شكاوى أو معوقات، حيث تم التأكيد على توفير كل سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب.



