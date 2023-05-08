عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 21 من شهر مايو الجاري.

جاء ذلك بعدما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني، والمقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم، وتعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والاتصالات، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي مرتبطة برؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن الرؤية الاستراتيجية لا تبنى بقرارات فردية ولا بقرارات علوية، إنما هى بداية تفاعل مع جميع الأعضاء والمجتمع المعنى بتفعيلها.