زيادة ماكينات الغسيل الكلوي في سوهاج إلى 572 خلال 3 سنوات

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة التابعة لوزارة الصحة من 300 إلى 572 ماكينة وذلك خلال 3 سنوات، ساهمت بشكل كبير في خدمة مرضى الغسيل الكلوي بنطاق المحافظة وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتقليل زمن الانتظار.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم وضع خطة لاستبدال وتحديث جميع ماكينات الغسيل الكلوي خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تحيا مصر"، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى تجديد وتحديث البنية التحتية لأغلب وحدات الكلى بالمستشفيات التابعة للوزارة، ومنها:" سوهاج العام، والبلينا المركزي، وجهينة المركزي".

من جانبه أشار الدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة، أن عدد مرضى الغسيل الكلوي بسوهاج يبلغ 1735 مريض يتلقون خدمات الغسيل الكلوى بمستشفيات المحافظة.

وأكد أن تطوير قطاع الكلى من حيث تحديث الماكينات، وتجديد البنية التحتية للوحدات، ساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل المرضى، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.