عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة ماكينات الغسيل الكلوي في سوهاج إلى 572 خلال 3 سنوات

صدى البلد

 أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن زيادة أعداد ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة التابعة لوزارة الصحة من 300 إلى 572 ماكينة وذلك خلال 3 سنوات، ساهمت بشكل كبير في خدمة مرضى الغسيل الكلوي بنطاق المحافظة وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتقليل زمن الانتظار.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم وضع خطة لاستبدال وتحديث جميع ماكينات الغسيل الكلوي خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تحيا مصر"، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

جامعة سوهاج: امتحانات نهاية العام تبدأ في 3 يونيو

محافظ سوهاج يفتتح المجمع الإداري للخدمات العامة بحي شرق

وأشار  إلى تجديد وتحديث البنية التحتية لأغلب وحدات الكلى بالمستشفيات التابعة للوزارة، ومنها:" سوهاج العام، والبلينا المركزي، وجهينة المركزي".

من جانبه أشار الدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة، أن عدد مرضى الغسيل الكلوي بسوهاج يبلغ 1735 مريض يتلقون خدمات الغسيل الكلوى بمستشفيات المحافظة.

وأكد أن تطوير قطاع الكلى من حيث تحديث الماكينات، وتجديد البنية التحتية للوحدات، ساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل المرضى، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.

IMG-20230508-WA0005
IMG-20230508-WA0005
IMG-20230508-WA0014
IMG-20230508-WA0014
IMG-20230508-WA0015
IMG-20230508-WA0015
IMG-20230508-WA0008
IMG-20230508-WA0008
IMG-20230508-WA0012
IMG-20230508-WA0012
سوهاج اخبار محافظة سوهاج القطاع الطبي وزارة الصحة محافظ سوهاج الغسيل الكلوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

شعبة الدخان تنفي توقف الشركة الشرقية عن الإنتاج

موضوعات متعلقة

محملتان بحديد وصلصة.. إصطدام سيارتين نقل على طريق سوهاج الصحراوي الغربي

ترشيحاتنا

مصر تتسلم أربع قطع أثرية من إيطاليا ..صور

مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع اليوم لإعلان خطة عمل الجلسات النقاشية

اليوم.. إعلان جدول وخطة جلسات الحوار الوطني للأسبوع المقبل

وزير الخارجية التركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبشار الأسد

العامري فاروق يكشف خطة الأهلي لضم صفقات جديدة وموقف كهربا

العامري فاروق يطالب الجماهير بتكثيف الحضور في مباريات الأهلي المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الـقـوات الجوية تنفذ تدريبا مشتركا مع الهند بإحدى القواعد المصرية

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فيديو

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ