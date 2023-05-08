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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عيد أوروبي.. قرار عاجل من الرئيس الأوكراني بشأن احتفالات يوم النصر

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مرسوما يأمر فيه بجعل يوم 9 مايو يوما للاحتفال بيوم أوروبا في ذكري الانتصار على النازية الألمانية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ووفقا للمرسوم الذي نشره الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة الأوكراني، يتم إنشاء يوم أوروبا في أوكرانيا، والذي يتم الاحتفال به سنويا في 9 مايو مع دول الاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة من الرئيس الأوكراني، أشار زيلينسكي أيضا إلى أنه اعتبارا من الغد الثلاثاء، سيتم الاحتفال بيوم أوروبا سنويا في أوكرانيا لذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.‏

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وأشار زيلنسكي، إلى الذكرى السنوية لاستسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، بقوله إنه يتوقع ان يكون يوم 8 مايو يوم للذكرى في أوكرانيا عندما تحتفل الدول الغربية الأخرى بانتصار أوروبا.

وفي حديثه إلى الأمة على تل يطل على كييف، قال زيلنسكي إن "الشر القديم" قد عاد، هذه المرة التي شنها "روسيا الحديثة" حيث تسعى إلى نفس الهدف مثل النازيين من "الاستعباد والدمار" - لكنهم لن ينجحوا".

وذكر : «كل الشر القديم الذي تعيد روسيا الحديثة إحياءه، سيُهزَم كما هُزمت النازية»، مضيفا "كما دمرنا الشر معا حينها، نقوم حاليا بتدمير شر مماثل معا".

وتابع: "نعيد إلى دولتنا تاريخا صادقا بدون تأثيرات أيديولوجية".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اوروبا النازية الألمانية الاتحاد الأوروبي الحرب العالمية الثانية

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