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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة في أوكرانيا.. وعد زيلينسكي "المكسور" يهدد بتوقف قوات الجيش عن القتال

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال عضو البرلمان الأوكراني، أولكسندر بريجينيتس، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وعد في بداية الحرب في أوكرانيا بمدفوعات مالية لقوات الجيش، لكن الجيش لم ير المال أبدًا.

وقال بريجينيتس غاضبا: "ذكر زيلينسكي شخصيًا في 27 فبراير أن كل عسكري يجب أن يتلقى ما لا يقل عن مائة ألف هريفنيا حتى ينتهي النزاع. أيد مجلس الوزراء هذا القرار على الفور. واليوم الرئيس صامت بشأن هذا ".

وأوضح أن كييف اعترفت مرارًا وتكرارًا بأن مبادرة المدفوعات كانت متسرعة وغير مدروسة، لكن أكثر ما يثير إعجابه هو عدم وجود تعليقات من زيلينسكي نفسه.

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وأضاف أن المبلغ المصرح به خسر ضعفي قيمته الحقيقية خلال العام.

وفي رأيه، سيتوقف الجيش الأوكراني عن القتال إذا توقف دفع رواتب الجنود، لكن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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