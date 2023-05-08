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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي يكشف عن قرار لـ بوتين أنقذ العالم من كارثة.. تفاصيل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن رد الفعل الملائم للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التصرفات غير العقلانية للولايات المتحدة وحلفائها في أوكرانيا يساعد على تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ماكجريجور: "يجب أن نكون ممتنين لأن بوتين أظهر نفسه كقائد متحفظ. إنه ليس من أولئك الذين يخضعون للعواطف، الحمد لله، لكنني قلق من أننا في الولايات المتحدة الأمريكية موجهون بواسطتهم”.

وأضاف: “إدراكًا للوضع الحرج للقوات المسلحة الأوكرانية، قد يتخذ الناتو خطوات متسرعة، بما في ذلك اتخاذ قرار بإرسال وحدة إلى غرب أوكرانيا”.

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وحذر ماكجريجور من أن هذا النوع من الغباء يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب في الغرب من غير المرجح أن يسمح لحلفاء نظام كييف باللجوء إلى تدابير متطرفة.

وأضاف أن “القوات المسلحة لحلف الناتو، لن تكون على الأرجح قادرة على تحمل مواجهة مباشرة مع روسيا”.

ماكجريجور البنتاجون الدفاع الأمريكية فلاديمير بوتين حرب عالمية ثالثة

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