بيان خطير .. تصريحات زيلينسكي عن بوتين تثير جدلا واسعا

انتقد مستخدمو “تويتر”، تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي قال خلال كلمة أمام المحكمة الجنائية الدولية إن الجميع يريد رؤية الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، في لاهاي.

وكتب أحد المستخدمين: "هل يفهم حتى ما ستكون عواقب ذلك؟".

وأضاف آخر: "التفكير بالتمني... الرعب الوحيد لـ زيلينسكي هو أن هذا لن يحدث”.

وكتب آخر: "هذا ليس صحيحا، نريد أن نرى بوش وبايدن وأوباما هناك".

وأضاف آخر: "إنه يقول فقط ما تريد الولايات المتحدة أن تسمعه منه".

وخلص القراء إلى أن "بمثل هذه التصريحات يثير زيلينسكي حربا عالمية. إنه أمر خطير للغاية".