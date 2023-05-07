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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس فاجنر: تلقينا وعودا من روسيا بتزويدنا بالأسلحة والذخيرة

رئيس مجموعة فاجنر
رئيس مجموعة فاجنر

قال رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوزين، اليوم الأحد، إن قواته تلقت وعودًا من روسيا بتزويدها بما تحتاج من أسلحة وذخائر.

ووفقًا لوكالة “تاس” الروسية، أوضح بريجوزين أن 95٪ من أراضي باخموت "تحت سيطرة القوات الروسية"، لافتًا إلى أن "الخمسة بالمائة المتبقية ليس لها تأثير على تقدم العملية العسكرية الخاصة".

وأشار إلى أن قواته ستستمر في القتال من أجل موسكو حتى بعد انسحابها من مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

وكان رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية قال في وقت سابق: إنه لم يتلق حتى الآن أي ذخيرة إضافية من موسكو، وذلك قبل الانسحاب المتوقع لقواته من باخموت بسبب الخسائر الفادحة وعدم كفاية الإمدادات.

وأوضح في رسالة صوتية على قناة خدمته الإعلامية على موقع تيليجرام: "حتى اليوم لم يأت أحد لتزويدنا بالذخيرة اللازمة لتوفيرها بالحجم الضروري.. لا يمكن أن يكون هناك هجوم بدون تدمير أسلحة العدو بدون التغلب على أنظمة العدو القتالية".

وأشار إلى أن قوات فاجنر تفتقر إلى الذخيرة ولا يمكنها مواصلة أي هجمات أخرى بالقرب من المدينة، الخاضعة للحصار الروسي منذ نحو عشرة أشهر، مضيفًا: "لأنني سأقود المزيد من الرجال إلى موت محقق فسوف نبدأ في العاشر من مايو في سحب الوحدات".

أسلحة وذخائر فاجنر يفجيني بريجوزين رئيس مجموعة فاجنر روسيا

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