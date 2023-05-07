بسبب بوتين.. قائد روسي سابق يحذر من هزيمة موسكو في أوكرانيا قريبا

قال القائد الروسي السابق، إيجور جيركين، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليس لديه أهداف أو استراتيجية في حرب أوكرانيا.

ويعتبر جيركين، الذي برز إلى الصدارة خلال ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 وأدين العام الماضي بالمشاركة في إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية، صوتًا بارزًا بين هؤلاء القوميين الروس.

كما وجه انتقادات حادة في الأشهر الأخيرة مع استمرار ركود الحرب.

وانتقد جيركين، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لافتقاره إلى الأهداف أو الاستراتيجية وكتب عبر “تلجرام”: “لم يتم تحديد أهداف الحرب، وفهم أن هذه الحرب، حتى النصر الكامل لأحد الأطراف، لم تنشأ أيضًا بين سكان كوكب الزهرة”.

وأوضح جيركين أنه لا يمكن أن تكون هناك استراتيجية للحرب إذا لم يكن بوتين واضحًا بشأن أهدافها، موضحًا أن هذا هو أحد الأسباب التي جعلت أوكرانيا تحقق انتصاراتها الأخيرة.

وكتب القائد السابق: “إذا لم تكن هناك استراتيجية، فلا يوجد عمل واع على تنفيذها. 'والعدو في البداية لديه مثل هذه الاستراتيجية وهو ينفذها بكل قوته”.

وفي منشور منفصل، كتب جيركين أنه يعتقد أن روسيا ستهزم قريبًا لأن جيشها لم ينجح في هزيمة العدو خلال حملة الشتاء والربيع على الإطلاق.

وأطلق بوتين “عمليته العسكرية الخاصة” على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، بهدف تحقيق نصر سريع على جاره في أوروبا الشرقية، التي كان يُنظر إليها في ذلك الوقت على أنها جيش أصغر وأضعف.

ومع ذلك ، فإن الجهود الدفاعية لأوكرانيا، المدعومة بالمساعدات العسكرية الغربية، إلى جانب نقاط الضعف بين الجيش الروسي، أضعفت المكاسب العسكرية الروسية.

بعد أكثر من عام، لا يزال القتال يتركز في شرق أوكرانيا، مع استمرار موسكو في كفاحها لإحراز تقدم.