خلافات كبيرة بالغرب.. الاتحاد الأوروبي يفجر مفاجأة بشأن حرب أوكرانيا

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الصراع في أوكرانيا كشف عن خلافات الغرب مع أجزاء أخرى من العالم.

وكتب بوريل، على مدونته، أن “الخلاف بين الغرب وباقي الدول لم يحدث بعد الحرب. بل على العكس، إنه نتيجة إحباط عميق، في الواقع، غضب، بسبب سوء إدارة الغرب للعولمة منذ نهاية الحرب الباردة”.

وأضاف أن “هذا الانقسام سوف يتعمق ويهدد بالتحول إلى هاوية”.

وكتب بوريل: "إذا تركنا المصطلحات جانباً، يجب أن نأخذ على محمل الجد توقعات الدول النامية واستيائها، ولكن بشكل أساسي لأن هناك معركة آراء في هذا العالم، وعلاوة على ذلك، معركة مقترحات".

كما جادل مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن الصراع في أوكرانيا أعاد توحيد التحالف عبر الأطلسي.