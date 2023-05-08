قتل 380 جنديا.. بيان عاجل من روسيا بشأن الخسائر الأوكرانية في دونيستك

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأثنين، أنه تم قتل أكثر من 380 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مدافع هاوتزر من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وقال كوناشينكوف: "بلغت خسائر العدو أكثر من 380 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، و1 دبابة، و4 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز Akatsiya، و2 مدفع هاوتزر من طراز D-20، ومدفع هاوتزر من طراز D-30".‏

‏وأضاف كوناشينكوف في بيانه اليوم، أنه تم تدمير أيضا مستودعين للذخيرة من ألوية الهجوم الجوي الآلية 54 و80 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات Verkhnekamenskoye و Kramatorsk في جمهورية دونيتسك الشعبية.‏