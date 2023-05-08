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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر كبيرة.. فيضانات وسيول تضرب مقاطعة جيانجشي بالصين

فيضانات الصين
فيضانات الصين

تجرى الصين عمليات إخلاء فى قرى بمقاطعة جيانجشى الوسطى، حيث تعمل السلطات للسيطرة على الوضع، وفق ما ذكرت صحيفة تشاينا دايلي.

تمت تعبئة الحفارات وعربات النقل لتسريع العملية. تقول الحكومة المحلية إنها ستواصل مراقبة توقعات الطقس في محاولة لمنع المخاطر المحتملة.

وذكرت أنها ستواصل أيضًا فرض ضوابط على حركة المرور في المناطق المتضررة. 
وحذر خبراء الأرصاد من سقوط المزيد من الأمطار الغزيرة والرعد والرياح العاتية على المزيد من المناطق في جنوب وشرق الصين في الأيام القليلة المقبلة.

تضرر أكثر من 300 ألف حتى الآن من الفيضانات في جيانجشي التي ضربت القرى والمناطق الحضرية وأتلفت المحاصيل في بعض المناطق.

اضطر أكثر من 10 آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شرق الصين منذ يوم الأربعاء.

في المجموع ، تضرر ما يقرب من 300 ألف شخص من الفيضانات في مقاطعة جيانجشي.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية من هطول أمطار غزيرة ورعد ورياح شديدة في أجزاء أخرى من الصين ، مضيفة أن هناك خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء من جيانجشي وفوجيان وقوانجدونج في الأيام المقبلة.

وقال وان كونزي ، الضابط بمقر الولاية لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف ، إن موسم الفيضانات هذا العام بدأ مبكرًا نسبيًا.
على الرغم من أن هطول الأمطار منخفض بشكل عام ، إلا أن توزيعه الزماني والمكاني كان متفاوتًا ، مع حدوث فيضانات وحالات جفاف في نفس الوقت.

وفي ييتشون ، إحدى أكثر المدن تضررا ، أغرقت المياه  أربع قرى في اتجاه مجرى النهر، ما أدى إلى عملية لإنقاذ أكثر من 200 من السكان.

وشهدت أجزاء من مدينة فوتشو ما يزيد عن 250 ملم (10 بوصات) من الأمطار في غضون 24 ساعة منذ يوم الجمعة ، ما تسبب في انفجار الأنهار على ضفافها وإغراق الأراضي الزراعية والمناطق الحضرية.

وذكرت إذاعة الصين الوطنية أنه بحلول مساء السبت ، دمرت عشرات المنازل كما دمرت 375 هكتارا من المحاصيل بالكامل ، ما تسبب في خسارة اقتصادية مباشرة لا تقل عن 230 مليون يوان (33 مليون دولار أمريكي).

وحثت الدولة الحكومات المحلية على تكثيف جهود الإنقاذ ، وإجراء فحوصات السلامة على السدود الرئيسية ، وضمان حماية البنية التحتية الرئيسية ، مثل خطوط السكك الحديدية.

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