الاتحاد الأوروبي يلغي حفل استقبال اعتراضا على مشاركة الوزير المتطرف بن جفير

ألغى الاتحاد الأوروبي حفل الاستقبال الدبلوماسي الذي كان مقررا في تل أبيب للاحتفال بيوم أوروبا، الذي يصادف غدًا التاسع من مايو؛ بسبب اعتراضه على مشاركة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن جفير، المعروف بمواقفه المتطرفة كممثل عن الحكومة الإسرائيلية.

وذكر الاتحاد- في بيان صحفي- "تم إلغاء الحفل لأننا لا نريد أن نقدم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

وأوصى سفراء أوروبيون في إسرائيل- وفق صحيفة "هآرتس"- بإلغاء الخطابات خلال حفل الاستقبال السنوي في "يوم أوروبا" في سفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب؛ بهدف منع "بن جفير" من إلقاء خطابه في الحفل، الذي انتدبته الحكومة الإسرائيلية للمشاركة فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تأجيل الحفل لعدة أيام، من أجل إعطاء الحكومة الإسرائيلية فرصة لإيفاد مندوب آخر غير "بن جفير" إلى الحفل، لكن السفراء تخوفوا من إصرار الوزير الإسرائيلي على الحضور إلى الحفل، وبالتالي قرروا إلغاءه.