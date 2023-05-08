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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب بالشيوخ يطالب بسرعة إنشاء مركز لتدريب الشباب على المهن بـ الباجور

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة عبد الخالق عياد، إقترح برغبة مقدم من النائب محمود منصور، بشأن سرعة إعادة حافز التدريب للملتحقين بمراكز التدريب والتأهيل التابعة لوزارة القوى العاملة.

 وأكد النائب محمود منصور مقدم طلب الاقتراح، على أهمية التدريب في ظل النهضة المتعاظمة وجهود بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى تشهدها مصر وما يتطلبه ذلك من ايد عاملة ماهرة مؤهلة ومدربة، وايضا احتياجات شركات القطاع الخاص من العمالة المدربة والمؤهلة وكذلك أسواق العمل العربية والدولية والمنافسة الشرسة من جانب الدول الأخرى لإتاحة فرص عمل لأبنائها فى سوق العمل.

وطالب النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ بسرعة إعادة حافز التدريب للملتحقين بمراكز التدريب والتأهيل التابعة لوزارة القوى العاملة بل وزيادة هذا الحافز لجذب مزيد من الشباب وتأهيلهم لسوق العمل فى مصر وخارج مصر للحد من مشككلة  البطالة التى تواجه مصر رغم زيادة أعداد الشباب إلا أن مؤهلاتهم لاتناسب متطلبات سوق العمل محليا وعربيا ودوليا، واعطاء هذا الاستثمار أهميته حيث تشكل الثروة البشرية مصدر دخل كبيرا لمصر وايضا تسهم فى انتشال الشباب من براثن الفقر وتحولهم لطاقة إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتحولهم من متلقين لدعم الدولة إلى ممولين لخزينة الدولة.

كما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة  أيضا الإقتراح برغبة الثاني والمقدم من النائب محمود منصور ، بشأن توفير سيارات مجهزة كمراكز تدريب متنقلة .

وقال النائب محمود منصور مقدم الإقتراح برغبة إن الوزرة فى الاونة الاخيرة وبعد دراسة مستفيضة، تبين لها ان هناك مشكلة فى تدريب الشباب على بعض المهن المختلفة، التى يتطلبها سوق العمل داخل وخارج مصر الامر الذى دعا الوزارة الى تبنى هذا المشروع الناجح، وهو تجهيز سيارات متنقلة لتدريب الشباب، لكننا فى مركز الباجور محافظة المنوفية نفتقد لمثل هذه الخدمة.

وأوضح النائب محمود منصور أنه  تقدم بهذا الاقتراح من أجل تزويد مركز الباجور بهذه الخدمة لان المركز يضم اكثر من 50 قرية واكثر  100 تابع بها عدد كبير من الشباب من الجنسين ويرغبون فى تعلم مهنة  تعينه على تحمل مسؤلية نفسه ونظرا لبعد المسافة بينه وبين المراكز القائمة ولقلة حيلته المادية  فان الشاب يتكاسل عن الذهاب الى هذه المراكز.

وقال مقدم الإقتراح برغبة ، اننا على يقين من ان الثروة البشرية مهمة جدا وتعتبر قيمة مضافة للاقتصاد القومى ونظرا لسهولة السفر للمدن الجديدة بعد انشاء شبكة الطرق الحالية فإنه اصبح من السهل على ابناء مركز الباجور العمل بهذه المدن لكن ينقصهم الخبرة والدراية بالمهن المختلفة الامر الذى يجعلهم غير مرغوب فيهم او ان يعمل عامل عادى وهذا مايجعله يحجم عن العمل بهذه المصانع.

وأشار منصور، إلى أن المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة أعد تقريراً مُفصلًا، بشأن "التوعية" بهذه الوحدات التي تقوم بدور وطني واجتماعي واقتصادي كبير في تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، فى القرى والنجوع داخل المحافظات الأكثر احتياجاً إلى التدريب المهني، وإعداد الشباب لسوق العمل كحق أساسي من حقوق الإنسان التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا ودعماً غير مسبوق في تجربة مصرية رائدة نحو توفير الحماية الاجتماعية للفئات التي تتأثر بشكل مباشر بالتحديات التي يعاني منها العالم أجمع.

وأشاد النائب بالجهود الرامية إلى تطوير منظومة التعليم بشكل عام، والتعليم الفني بشكل خاص، لتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدا على ضرورة نشر المزيد من وحدات التدريب المهنى المتنقلة  التابعة لوزارة القوى العاملة في جميع أنحاء الجمهورية، وخصوصا المناطق الريفية، حيث يميل أبناء الريف إلى الحرف المهنية أكثر من أبناء المُدن.

إتاحة فرص عمل أسواق العمل الآونة الأخيرة الثروة البشرية الجمهورية الجديدة الطاقة

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